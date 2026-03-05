Guinée : la date de retour de Mamadi Doumbouya au pays connu (Officiel)

Pour mettre définitivement fin aux rumeurs d’une grave maladie dont souffrirait le Président de la Guinée, Mamadi Doumbouya va faire son retour au pays. La date a été communiquée dans la soirée de ce mercredi 4 mars 2026.

Guinée : Mamadi Doumbouya attendu au pays ce vendredi

Dans un communiqué signé de la Présidence de la République de Guinée et datant de ce mercredi 4 mars, il est porté à la connaissance du peuple guinéen que le chef de l’État, Mamadi Doumbouya, revient à Conakry ce vendredi 6 mars 2026. Ceci, après plusieurs jours d’absence du territoire national. Une absence qui a suscité des rumeurs de grave maladie.

À cette occasion, une cérémonie d’accueil est prévue à l’Aéroport international Ahmed Sékou Touré, en présence de nombreuses autorités institutionnelles, gouvernementales ainsi que des représentants du corps diplomatique.

Le communiqué indique que sont conviées à prendre part au cérémonial d’accueil, prévu à 10h00 à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, les personnalités suivantes :

  • Monsieur le président du Conseil national de la transition (CNT) ;
  • Monsieur le Premier ministre, chef du Gouvernement ;
  • Messieurs les présidents des institutions républicaines ;
  • Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence ;
  • Monsieur le ministre directeur de cabinet de la Présidence ;
  • Mesdames et messieurs les membres du Gouvernement ;
  • Monsieur le chef d’état-major général des armées ;
  • Monsieur le haut commandant de la Gendarmerie nationale, directeur de la Justice militaire ;
  • Messieurs les chefs d’état-major des armées de Terre, de l’Air et de Mer ;
  • Mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires ainsi que les représentants des organisations internationales ;
  • Messieurs les directeurs généraux de la Police, de la Douane et du Corps des conservateurs de la nature ;
  • Madame la gouverneure de la ville de Conakry.

