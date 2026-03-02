Guinée : Mamadi Doumbouya empoisonné ?

En Guinée, le président Mamadi Doumbouya, a procédé ce week-end à un important remaniement au sein du cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement. Une décision qui survient alors que le Président est absent ces derniers dans les médias. La raison serait liée à sa santé. Des rumeurs évoquent un empoisonnement.

Guinée : Mamadi Doumbouya serait malade

En Guinée, le décret actant le remaniement a été lu sur les antennes de la télévision nationale (RTG) ce week-end. Il a officialisé la nomination de plusieurs cadres à des postes clés. Et ceci, bien que des rumeurs insistantes circulent sur une éventuelle hospitalisation de Mamadi Doumbouya à l’étranger.



Docteur Daouda Kamissoko a été nommé ministre directeur de cabinet, alors que Monsieur Lancinèt Hawa Doumbouya devient directrice de cabinet adjointe. Madame Fatoumata Binta Diallo occupera désormais les fonctions de cheffe de cabinet. Le docteur Saïkou Oumar Baldé a quant à lui été désigné conseiller spécial. Une vingtaine de conseillers ont également été nommés, couvrant l’ensemble des secteurs stratégiques de la Guinée : affaires diplomatiques, stratégie économique, mines et énergie, santé, éducation, numérique, décentralisation, communication, cohésion sociale, environnement, planification stratégique, et suivi des projets financés par des partenaires extérieurs.

Selon plusieurs sources non officielles au pays, le président de la Guinée, Mamadi Doumbouya aurait été évacué vers Singapour dans un état préoccupant. Certaines informations, invérifiables à ce stade, évoquent même un empoisonnement qui aurait gravement affecté sa santé. Des proches du chef de l’État auraient été évacués vers Montpellier, en France. Face à ces rumeurs, le silence des autorités interroge.

Mais, jusqu’à maintenant, aucun communiqué officiel n’a été publié pour confirmer ou infirmer ces informations. Aucune image récente du président n’a circulé. Les chaînes d’information continues, les réseaux sociaux et les messageries s’emballent, alimentant un climat d’incertitude en Guinée. Des sources médicales anonymes auraient confié à des proches que les chances de survie du président seraient minimes, évoquant des atteintes au foie et au cerveau. Aucune source officielle n’a confirmé ces informations.