Guinée : santé de Mamadi Doumbouya, le gouvernement rassure

En Guinée, alors que la rumeur d’un empoisonnement du Président Mamadi Doumbouya fait du bruit sur les réseaux sociaux, le gouvernement a brisé le silence ce lundi 2 mars 2026.

Guinée : Mamadi Doumbouya va très bien

En Guinée, le gouvernement a fait taire la rumeur d’une maladie très grave du Président de la République, Mamadi Doumbouya. Alors qu’il est absent du pays depuis deux semaines et demie, le président président guinéen se porte bien selon le Premier ministre Amadou Oury Bah au micro de RFI.

Parti le 13 février pour participer au sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, Mamadi Doumbouya n’est pas encore rentré en Guinée depuis ce voyage officiel. Une absence prolongée qui a poussé les autorités à communiquer alors que le premier gouvernement depuis son élection vient d’être mis en place.

« Je confirme et je dois dire que même ce matin [lundi 2 mars], on a échangé. Il va bien. Même à distance, il suit l’actualité nationale. Il est au courant de tous les aspects essentiels de la vie du pays. Comme tout être humain, il y a des moments où on peut se sentir fatigué. Vous savez, la période de la transition des quatre dernières années, avec tout ce que cela implique comme tension nerveuse, nécessite parfois que l’on fasse un break pour reprendre du souffle, se reconstruire et repartir de plus belle. C’est ce que le président Doumbouya est en train de faire actuellement. », a déclaré le premier ministre Amadou Oury Bah.

Et dans le but de permettre au chef de l’État de se reposer dans le calme, les autorités refusent de préciser le pays où il se trouve. Amadou Bah Oury, précise que Mamadi Doumbouya rentrera en Guinée « avec l’aide de Dieu d’ici une semaine. »