En Guinée, le premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah s’est exprimé sur la situation sociale, politique et économique du pays. C’était en faveur d’un point de presse ce mercredi, 05 mars, 2025, à la plage camayenne.

Guinée : le retour à l’ordre d’ici fin 2025

Le Chef du gouvernement, Amadou Oury Bah a mis un accent sur l’importance sur le dialogue politique qui selon lui pourrait être un levier puissant pour faciliter le retour à l’ordre constitutionnel.

« Sur le plan politique, certains estiment que le dialogue c’est entre les autorités en situation de responsabilité et eux-mêmes. Or dans une société complexe comme la nôtre, le dialogue d’aujourd’hui, c’est créer un environnement où à tout moment aussi-bien les communautés les plus éloignées, on décide s’ils peuvent être entendus et écouter. Le dialogue c’est de permettre que dans un pays comme le nôtre qu’il existe la courtoisie républicaine. Ce n’est pas parce que quelqu’un n’est pas d’accord avec vous qu’il faut le considérer comme une personne pestiférée. Je crois savoir que depuis un an la pratique de la gouvernance a de ce point de vue évoluer. », a indiqué le Premier ministre.

Il a par ailleurs souligné que toutes les élections auront lieu courant l’année 2025.

Ce qu’il faut retenir, en 2025, le retour à l’ordre constitutionnel sera effectif. Avec l’organisation du referendum et des élections présidentielle et législatives. Parce que, de ce point de vue, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif permettent de mettre en place des institutions judiciaires et le pays va, à partir de ce moment-là, être tout à fait dans l’ordre constitutionnel. Le timing ? Le timing est en train d’être étudié parce que la principale difficulté que nous devons surmonter, c’est la Constitution et le fichier électoral Amadou Oury Bah

Il a insisté sur l’éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya, le président de la transition guinéenne. Il a dit que si le général se présente aux élections présidentielles qu’il va l’appuyer sans crainte.

Fodé TOURE (Correspondant AFRIQUE SUR 7 à Conakry)