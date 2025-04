La mine de Kiniero, en Guinée, est en construction pour une production meilleure après des années d’abandon. Ainsi, pour achever la construction de cette dernière, Robex Resources, la compagnie canadienne, a obtenu un accès à un crédit de 130 millions $. Ce joyau regorge d’une capacité de production de 34 000 tonnes d’or pendant neuf ans.

Guinée : construction de la mine d’or de Kiniero

Au plus tard à la fin de l’année 2025, la mine d’or de Kiniero en Guinée débutera la production d’une grande quantité d’or. Une production qui contribuera sans nul doute à la croissance économique du secteur minier et à l’augmentation des recettes de la Guinée, notamment au développement des industries aurifères du pays. Et ce, en raison de la cherté de l’or à l’échelle internationale.

A lire aussi : Guinée : l’alumine pour booster l’économie

En effet, pour y parvenir, la construction de la mine d’or doit être achevée, un achèvement qui nécessite un investissement de 185 millions USD. Toutefois, Robex Resources a obtenu un accord de crédit de 130 millions USD auprès de Sprott Resource Lending. La finalisation complète de la construction de cette mine d’or est estimée entre 210 et 225 millions de dollars. Ainsi, une prévision de 35 à 40 millions de dollars canadiens est dédiée aux premiers travaux de production d’or.

Les actifs de Robex Resources

La société canadienne Robex Resources possède plusieurs mines d’or à son actif, dont la mine d’or de Nampala au Mali, en plus de la mine d’or de Kiniero en Guinée. En outre, la production de cette dernière dépasse celle du Mali. Kiniero possède une capacité de production de 139 000 onces par an sur neuf ans, soit plus de trois fois la production de Nampala (46 715 onces en 2024 et au moins 46 000 onces prévues en 2025). Cependant, cette hausse de production contribuera au respect des engagements de Robex Resources envers ses investisseurs. En effet, le prix de l’or a grimpé, dépassant la barre des 3 000 $ l’once.