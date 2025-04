Au Bénin, le produit intérieur brut a connu une hausse significative au dernier trimestre 2024, montant à 9,2 % contre 6,3 %, 6,6 % et 7,3 % aux premier, deuxième et troisième trimestres respectivement. Une croissance enregistrée grâce à la bonne performance des trois secteurs du pays (primaire, secondaire et tertiaire)

Bénin : contribution des secteurs à la hausse du PIB

L’année 2024 a été prolifique pour le Bénin, portant son PIB à une croissance de 9,2 %. Selon l’Institut national des statistiques économiques et démographiques, cette hausse est issue de la bonne dynamique de la sous-région. En effet, le PIB a affiché un taux de 7,5 %, soit une augmentation de 1,1 point par rapport à 2023.

Par ailleurs, les secteurs d’activité du Bénin ont été à la base de cette augmentation du PIB. Ainsi, le secteur primaire a généré une augmentation de 6,2 %, contre 5,9 % un trimestre auparavant. Le secteur secondaire a enregistré le PIB le plus élevé de l’année, atteignant 13,9 %. Enfin, le secteur tertiaire a terminé l’année avec une hausse de 9,6 % au dernier trimestre de 2024, après 7,7 % au trimestre précédent.

Cependant, l’économie du Bénin a enregistré une bonne performance grâce au secteur tertiaire, avec une hausse de 4,2 % contre 1,9 % pour le secteur primaire et 2,3 % pour le secondaire. Ce dernier représente 47,5 % du PIB réel, soulignant ainsi son rôle clé dans la croissance du pays. Sa contribution au développement a progressé avec une valeur ajoutée de 7,5 %, contre 6,6 % en 2023, et une contribution de 3,6 %, après 3,1 % l’année précédente.

Détails sur les activités du secteur tertiaire

Le secteur tertiaire a été le moteur de la croissance économique du Bénin grâce au dynamisme des activités du commerce et des services des administrations publiques. En outre, le commerce a enregistré une augmentation de 6,1 % en 2024, après 4,8 % en 2023, ce qui témoigne d’une stimulation des échanges commerciaux. Les services de l’administration publique et de la sécurité sociale ont progressé avec une croissance de 10,5 %, après 9,2 % un an plus tôt.