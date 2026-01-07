© Guinée : L'Union Africaine adresse ses félicitations à Mamadi Doumbouya

Des jours après les résultats définitifs de l’élection présidentielle en Guinée, le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a félicité le président élu, Mamadi Doumbouya.

L’UA félicite la Guinée et Mamadi Doumbouya

En Guinée, le général Mamadi Doumbouya a été élu président de la République avec 86,72 % des voix. Dans un communiqué, le responsable de l’UA a salué le calme et le bon déroulement du scrutin, soulignant la maturité politique du peuple guinéen et son appropriation du processus électoral. L’instance a également rendu hommage aux acteurs nationaux impliqués pour leur contribution à l’organisation de l’élection, menée dans le respect du cadre juridique national et des normes internationales.

Mahmoud Ali Youssouf a réaffirmé l’engagement de l’Union africaine à soutenir la Guinée dans son retour à l’ordre constitutionnel, la consolidation de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que dans le renforcement de l’unité nationale, de la paix et de la stabilité.

« Le Président de la Commission de l’Union Africaine (CUA) S.E.M. Mahamoud Ali Youssouf présente ses chaleureuses félicitations au Président élu de la République de Guinée, S.E. le Général Mamadi Doumbouya, pour sa victoire dès le premier tour du scrutin, avec 86,72% des suffrages, suite à la proclamation des résultats définitifs, le 4 janvier 2026, par la Cour Suprême. ll félicite les acteurs nationaux du processus (les organes de gestion des élections, les candidats, partis et coalitions en lice, le gouvernement, les organisations de la société civile) ainsi que les partenaires techniques et financiers, pour leur leadership, leur sens de responsabilité et leur accompagnement, toutes choses qui ont concouru à la bonne tenue du scrutin conformément aux standards internationaux pertinents et au cadre légal national. », peut-on lire.