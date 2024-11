Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé la création d’une commission d’enquête et d’analyse suite à la disqualification de l’équipe guinéenne du Syli U17 en 2019 et 2024. Cette mesure vise à faire la lumière sur les raisons de cette sanction et à éviter de futurs incidents susceptibles de ternir l’image de la Guinée sur la scène sportive internationale.

Guinée : une commission d’enquête pour faire la lumière sur la disqualification du Syli U17

Les autorités de la transition guinéenne ont exprimé un profond mécontentement face à la décision de la Confédération africaine de football (CAF), qui a exclu l’équipe nationale U17 pour inéligibilité de cinq joueurs guinéens suite aux tests de résonance magnétique ( IRM) qui a révélé leur non-conformité à la limite d’âge imposée. En réaction, le Premier ministre, Amadou Oury Bah, a exigé des explications détaillées de la part du ministre des Sports.

En réponse, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Bogola Keamou Haba, a rapidement créé une commission d’enquête indépendante composée de 14 membres, chargée d’enquêter sur l’éligibilité des joueurs impliqués. La commission dispose de 30 jours ouvrables pour mener une analyse approfondie des documents administratifs et des âges des athlètes dans toutes les disciplines sportives, afin d’identifier d’éventuelles failles dans le processus de sélection et d’authentification des âges.

Cette initiative répond à une volonté des autorités guinéennes de restaurer la crédibilité de leur système sportif et de renforcer les contrôles de conformité des jeunes athlètes. La commission devra ainsi produire un rapport exhaustif qui établira les responsabilités et proposera des mesures correctives pour éviter que de telles situations ne se reproduisent.

Fodé TOURE (Correspondant AFRIQUE SUR 7 à Conakry)