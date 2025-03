En Guinée, le Conseil National de la Transition a ouvert les travaux de la relecture finale de l’avant-projet de la constitution avant son adoption.

Guinée : vers l’adoption d’une nouvelle constitution

Le comité d’experts mis place a pour objectif de relire l’avant-projet. Il ne s’agit pas de réécrire plutôt il s’agit de tenir compte des aspirations communes du peuple de Guinée et d’intégrer des observations jugées pertinentes. Des juristes, des sociologues et anthropologues qui ont une connaissance en matière de constitution participent à ces panels.

Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Yaya Kaïraba Kaba, a rappelé que cette nouvelle Constitution est le fruit d’un effort collectif, où toutes les couches sociales et les forces vives de la nation ont été consultées.

« Cette nouvelle Constitution repose sur l’inclusion et prend en compte les aspirations les plus profondes du peuple de Guinée. Elle est le résultat de nombreuses initiatives, concertations et réflexions », a dit le ministre de la justice et des droits de l’Homme

Le général Amara Camara, le ministre Secrétaire général de la Présidence a souligné qu’un panel d’experts est chargé de relire une dernière fois l’avant-projet de la nouvelle Constitution, qui fera ensuite l’objet de discussions approfondies.

A lire aussi : Guinée: Rififi à la Cour constitutionnelle guinéenne

Pour lui, ce travail est le fruit d’un travail acharné et d’une volonté commune. Selon lui, il a été élaboré avec le souci constant d’intégrer les aspirations de chaque citoyen guinéen

le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, a affirmé que l’élément fondamental de cette démarche est que le texte constitutionnel est loin d’être un simple copier-coller.

« Il s’agit d’un texte qui reflète les valeurs profondes de la société guinéenne. C’est aussi l’occasion de réaffirmer clairement que le Président de la République a souhaité confier ce travail d’organisation et de coordination au Conseil National de la Transition. Autrement, cette mission aurait pu être menée par le cabinet présidentiel ou par un panel de ministres du gouvernement », a-t-il souligné.

Fodé TOURE (Correspondant AFRIQUE SUR 7 à Conakry)