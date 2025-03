Ce lundi 3 mars 2025, Himra a été reçu au siège provisoire du Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur (BURIDA), situé à Angré 7ᵉ tranche. Il a été accueilli par le Directeur Général Adjoint, M. Serge Akpatou, accompagné de plusieurs membres du comité de direction.

Himra veut protéger ses œuvres : sa rencontre avec le BURIDA

L’objectif de la rencontre était d’officialiser la déclaration de ses trois derniers albums et d’explorer les modalités d’affiliation au BURIDA. Déjà membre de la SACEM, qui gère ses droits en Europe, Himra souhaite désormais confier la gestion de ses œuvres au BURIDA et faire reconnaître officiellement son statut d’auteur-compositeur, artiste interprète et producteur.

Au cours des échanges, M. Serge Akpatou a précisé les missions du BURIDA et les mécanismes de protection des œuvres artistiques en Côte d’Ivoire. Ces explications ont permis à Himra de mieux comprendre ses droits en tant qu’artiste et producteur. Selon Abidjanshow, satisfait de cette rencontre, Himra a salué la disponibilité des équipes du BURIDA et réaffirmé son engagement à finaliser son enregistrement officiel auprès de l’institution.