Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a vivement critiqué les propos tenus par le président français Emmanuel Macron lors de la conférence des ambassadeurs, accusant ce dernier d’avoir manqué de respect envers l’Afrique. Dans un discours prononcé lundi lors de la cérémonie de montée des couleurs, Ibrahim Traoré a dénoncé une « ingratitude » de la part de la France et a appelé à une rupture avec les accords de défense coloniaux.

Ibrahim Traoré dénonce les propos « impérialistes » d’Emmanuel Macron

Le chef de l’État burkinabé a notamment pointé du doigt les propos d’Emmanuel Macron selon lesquels certains pays africains ne seraient pas suffisamment reconnaissants pour l’aide apportée par la France dans la lutte contre le terrorisme. « Il y a une partie qui a retenu mon attention, celle où il parlait d’ingratitude et que l’ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Selon lui, il est humain, notre ingratitude n’est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l’Afrique et les Africains… », s’est-il indigné.

Ibrahim Traoré a rappelé que la France a opéré un recentrage de sa présence militaire au Sahel, en dissolvant la force Barkhane et en privilégiant des partenariats avec des sociétés de sécurité privées. Il a également dénoncé le rôle des conseillers militaires français, qu’il accuse de chercher à affaiblir les armées africaines.

Pour le président burkinabé, la seule solution pour rompre avec l’impérialisme français consiste à dénoncer les accords de défense coloniaux. « Si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c’est simple. Il faut dénoncer les accords. Le problème se trouve dans les accords de défense coloniaux qui ont été signés depuis les indépendances », a martelé le capitaine Ibrahim Traoré.

Les tensions franco-africaines s’intensifient

Les propos d’Ibrahim Traoré s’inscrivent dans un contexte de tensions croissantes entre la France et plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. Les récentes expulsions des forces françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont marqué un tournant dans les relations entre Paris et ses anciennes colonies.