Ancien portier du Real Madrid, Iker Casillas continue de faire les gros titres de la presse malgré désormais à la retraite. L’Espagnol voit régulièrement sa vie privée exposée, ce qui ne semble pas lui plaire. Ces dernières semaines, son nom a été associé à plusieurs femmes, dont la dernière en date : Claudia Bavel, une actrice de films pour adultes. Face à cette situation, le champion du monde 2010 a décidé de réagir fermement. Mais ces mots pourraient empirer la situation.

Claudia Bavel vs Iker Casillas : révélations chocs et menaces de poursuites judiciaires

Iker Casillas a publié un long communiqué sur X (ex-Twitter), dans lequel il exprime son exaspération et annonce qu’il prendra des mesures légales contre toute atteinte à sa vie privée : « J’ai donné des instructions pour que toute atteinte à mon intimité et/ou à mon honneur, quelle qu’en soit la source et quel que soit le média, soit poursuivie légalement par les actions civiles adéquates, avec demande de réparation des préjudices causés. » Son message a notamment fait réagir Gerard Piqué, qui a commenté sa prise de position. Toutefois, malgré sa popularité en Espagne, Casillas risque d’avoir du mal à échapper à l’acharnement des médias et des paparazzis.

Claudia Bavel ne compte pas reculer

La déclaration de Casillas fait suite à une interview explosive de Claudia Bavel, dans laquelle elle aurait partagé des enregistrements privés du footballeur la complimentant. Bien que l’actrice de films pour adultes reste discrète face aux caméras sur la réaction de l’ancien gardien, elle a accordé plusieurs entretiens à des journalistes pour détailler ses prochaines actions. Le journaliste Kike Calleja, intervenant dans l’émission Vamos a ver, a révélé que Claudia Bavel reste indifférente aux déclarations du champion du monde. Selon lui, elle considère que ses propos ne signifient « absolument rien », affirmant qu’elle aurait pu en dire bien plus sur leur relation.

Une affaire qui prend une tournure judiciaire ?

Selon les informations du journaliste Javi de Hoyos, partagées dans l’émission Ni que fuéramos, Claudia Bavel envisagerait de poursuivre Iker Casillas. Elle aurait découvert que l’ancien footballeur aurait partagé des vidéos intimes d’elle avec des tiers, sans son consentement. Pour l’instant, Bavel garde le silence sur cette accusation potentiellement explosive. Cependant, elle ne ferme pas la porte à une action en justice contre Casillas s’il s’avère qu’il a diffusé du contenu privé sans autorisation. « Je me sens gênée d’être ici. Honnêtement, bon après-midi. Je veux juste sortir mon chien, et c’est tout. Je m’excuse, vraiment », a-t-elle déclaré en évitant de répondre aux questions sur la déclaration du footballeur et sur l’éventualité de poursuites judiciaires.

L’affaire continue de faire couler beaucoup d’encre et pourrait prendre une tournure encore plus médiatique dans les prochains jours.