Comme nous l’avions déjà annoncé depuis des jours, Burna Boy s’apprête à relever un nouveau défi : conquérir le Stade de France avec un concert exceptionnel prévu le vendredi 18 avril 2025 à Paris.

Burna Boy au Stade de France : un concert historique en avril 2025

Lauréat d’un Grammy Award pour son album Twice as Tall en 2021, Burna Boy s’impose comme l’un des artistes africains les plus influents de sa génération, propulsant l’afrobeats sur la scène internationale. Après un show à guichets fermés en mai 2023, la superstar nigériane revient dans la capitale française pour un spectacle qui s’annonce mémorable. Son récent passage au London Stadium en témoigne : chaque concert de Burna Boy est une expérience unique !

Avec des tubes incontournables comme « City Boys » et « Cheat On Me », des invités prestigieux à l’image de Stormzy, Dave, J Hus et Popcaan, ainsi qu’une scénographie à la pointe de la technologie , Burna Boy promet une performance légendaire. Burna Boy déclare : « Paris occupe une place spéciale dans mon cœur. L’énergie et l’amour de mes fans ici sont inégalés. Après l’incroyable concert de l’année dernière, je suis ravi de revenir en avril 2025. Cette fois, nous allons faire encore plus grand ! Préparez-vous, nous sommes sur le point de marquer l’Histoire une fois de plus ! »

Rendez-vous le vendredi 18 avril 2025 pour un concert grandiose dans l’un des plus grands stades d’Europe.