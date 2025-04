Plus d’un an après le triomphe historique de la Côte d’Ivoire à la CAN 2023, l’ancien sélectionneur des Éléphants, Jean-Louis Gasset, brise le silence et livre un récit éclairant sur les coulisses de son départ et le rôle inattendu mais crucial d’Emerse Faé dans cette victoire mémorable.

Jean-Louis Gasset se livre : sa démission, le pari Faé et la genèse du triomphe ivoirien à la CAN 2023

Dans un entretien exclusif accordé à un média confrère, l’ex-sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire Jean-Louis Gasset est revenu avec franchise sur les circonstances qui ont entouré sa démission. « Oui, j’ai proposé ma démission au Président dès le soir du troisième match. Alors qu’on avait encore des chances de qualification après avoir remporté une rencontre. J’ai senti que la meilleure solution était qu’un regard neuf prenne en main ce groupe. Je m’étais en quelque sorte enfermé en insistant pour que certains joueurs viennent, les rendant de facto pratiquement intouchables… », a-t-il d’abord confié avec une lucidité rétrospective.

Jean-Louis Gasset poursuit en détaillant la réaction du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF). A en croire le technicien français, le patron du football en Côte d’ivoire ne voulait pas dans un premier temps accepter la démission. Mais après une nuit de réflexion le président Idriss Diallo a fini par accepter la décision du coach puis valider également sa proposition de mettre Emerse Faé à son poste.

A lire aussi : Caf Awards 2024 : Emerse Faé meilleur coach de l’année

« Il a également validé ma suggestion de nommer Emerse Faé au poste. Emerse était l’élément local du staff, il avait vécu toute l’aventure avec nous et connaissait parfaitement tous les joueurs. Il avait également une compréhension de mes approches pour intégrer les joueurs. Mais surtout, il n’était pas lié par les mêmes dynamiques que moi. Il n’y avait plus de favoritisme avec lui. Il a pu remettre tous les joueurs en compétition, et cela a indéniablement porté ses fruits… », a ajouté Gasset.

Interrogé sur la genèse du choix d’Emerse Faé, initialement son adjoint, Jean-Louis Gasset a indiqué que la décision finale revenait au Président, bien sûr. « Il m’a confirmé son accord avec mon idée, mais il m’a demandé si je pensais qu’Emerse était capable d’assumer ce rôle après avoir été adjoint. Ma réponse a été immédiate et affirmative : « Bien sûr ! » Emerse connaissait tout de fond en comble. Il a une passion viscérale pour ce maillot, il connaissait l’intensité de l’épreuve de la CAN. Et aujourd’hui, avec ce trophée, il est devenu un grand sélectionneur…», a-t-il fait savoir précisant qu’il avait la conviction qu’Emerse ferait mieux que lui, car il n’aurait pas eu les mêmes contraintes.