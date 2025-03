Damso a profité du week-end pour dévoiler le clip de son morceau « Grand Soleil », en collaboration avec l’association Sidaction. On entend souvent dire que le rap des années 2020 ne s’engage plus sur de grandes causes. Un constat globalement vrai, mais la tendance semble évoluer ces derniers mois. On pense notamment au morceau anti-RN sorti l’année dernière, aux nombreuses punchlines pro-Palestine, ou encore aux prises de parole engagées pour le Congo ces dernières semaines. Cette fois, c’est pour une cause totalement différente que l’on retrouve de nombreux artistes francophones : la lutte contre le SIDA.

Prévention du SIDA : Damso frappe fort avec « Grand Soleil » et son clip engagé

Sous l’initiative de Damso et de Sidaction, le titre « Grand Soleil » a pour mais de sensibiliser la jeune génération aux dangers du VIH/SIDA, une maladie toujours aussi présente dans le monde. La prévention reste essentielle, et les moyens sont nombreux : préservatifs, dépistages réguliers, traitements… Pourtant, le message doit encore être martelé, car il n’existe toujours aucun vaccin efficace à 100% contre le virus.

Pour porter ce message, Damso a réuni un casting XXL composé de nombreux artistes : Youssoupha, Lous and the Yakuza, ElGrandeToto, Kalash Criminel, Eva, Médine, Fally Ipupa et Amadou & Mariam. Mais aussi Eddy de Pretto, Louane, Hoshi, Pomme, Juliette Armanet, Charlotte Gainsbourg, Pierre de Maere, Adèle Castillon et Lucky Love.

Un projet ambitieux qui rassemble des artistes de divers horizons musicaux pour toucher un maximum de personnes. Le clip, tout juste sorti, met en scène tous ces artistes réunis autour d’un message puissant : « Pour protéger c’qu’on aime, il faut commencer par s’protéger soi-même », comme le rappe si bien Kalash Criminel. Avec « Grand Soleil », Damso et Sidaction rappellent que le combat contre le SIDA n’est pas terminé. Une initiative qui prouve que la musique peut encore être un vecteur d’engagement et de sensibilisation.