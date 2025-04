Le militant panafricaniste Kemi Seba a reçu le titre de Docteur Honoris Causa en sciences politiques en République démocratique du Congo. Cette distinction a eu lieu lors d’une cérémonie à Kinshasa, ce mardi 15 avril. L’événement récompense ainsi son engagement politique panafricaniste et son influence idéologique considérable sur les populations africaines et de la diaspora au cours des 26 dernières années.

Kemi Seba : reconnaissance du combat panafricaniste

Kemi Seba, président de l’ONG Urgences Panafricanistes, a été élevé au rang de docteur Honoris Causa en sciences politiques, marquant une étape importante dans la reconnaissance de son travail. Ce titre honorifique souligne son œuvre politique dédiée au panafricanisme et l’impact profond de ses idées sur les peuples africains et ceux de la diaspora à travers le monde. La cérémonie, initialement prévue pour le 25 mars 2025, avait été reportée par les autorités congolaises, suscitant à l’époque la critique de l’activiste qui dénonçait une possible pression de puissances occidentales sur le régime de Félix Tshisekedi.

« Ce doctorat honoris causa, plus qu’une distinction de l’homme, vient célébrer le combat de l’autodétermination africaine au 21e siècle«, a déclaré avec satisfaction le conseiller spécial du Général Tiani. Cette reconnaissance intervient dans un contexte où le fervent militant panafricaniste intensifie son combat contre la monnaie coloniale, le Franc CFA, réaffirmant son engagement pour une Afrique plus autonome et souveraine. Son action continue de résonner auprès de nombreuses personnes qui aspirent à un changement profond dans les relations entre l’Afrique et le reste du monde.

Un message fort pour l’autodétermination africaine

Cette distinction honorifique attribuée à Kemi Seba ne se limite pas à la reconnaissance d’un individu ; elle symbolise une célébration plus large de la lutte pour l’autodétermination africaine au 21e siècle. Elle met en lumière l’importance des voix qui s’élèvent pour défendre la souveraineté des nations africaines et l’émancipation des peuples. L’événement souligne également la persévérance de Kemi Seba face aux obstacles et aux reports, renforçant le message de sa détermination à poursuivre son engagement en faveur du panafricanisme.

La remise de ce doctorat Honoris Causa coïncide avec la relance de son combat contre le Franc CFA, une monnaie qu’il considère comme un vestige de la colonisation. Cette action met en évidence la continuité de son engagement pour une véritable indépendance économique de l’Afrique. La reconnaissance académique vient ainsi appuyer son action militante sur le terrain, donnant une résonance encore plus forte à son message d’autonomie et de fierté africaine.