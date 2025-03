L’activiste béninois Kemi Seba, figure controversée du panafricanisme, a été interpellé à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Actuellement détenu par la Direction de la Surveillance du Territoire (DST), son expulsion imminente semble se confirmer selon plusieurs sources. Cette arrestation survient alors que l’activiste multiplie les interventions en faveur d’une rupture des liens entre les États africains et les puissances occidentales, prônant un rapprochement stratégique avec la Russie.

Arrestation et interrogatoire à la DST

Kemi Seba, connu pour ses discours enflammés et son activisme panafricaniste, fait face à une nouvelle arrestation. Les autorités congolaises l’ont interpellé à Brazzaville, où il est actuellement interrogé par la Direction de la Surveillance du Territoire (DST). Les raisons officielles de cette arrestation restent floues, mais son activisme anti-occidental et pro-russe pourrait être en cause.

L’activiste a multiplié les interventions publiques appelant à une rupture des États africains avec les puissances occidentales. Il prône un rapprochement stratégique avec la Russie, une position qui a suscité des réactions diverses sur le continent. « L’Afrique doit se libérer du joug occidental », a-t-il déclaré lors d’un de ses récents discours. Son expulsion semble imminente, selon des sources proches du dossier.

Ce n’est pas la première fois que Kemi Seba se retrouve au cœur d’une telle situation. Son parcours militant est marqué par des expulsions et des arrestations dans plusieurs pays africains. Ses discours radicaux et ses prises de position tranchées lui ont valu des inimitiés, mais aussi un soutien fervent de la part de ses partisans.

Son entourage reste discret sur les détails de son interpellation, mais dénonce une atteinte à la liberté d’expression. « Kemi Seba est un militant panafricaniste, pas un criminel », a déclaré un de ses proches collaborateurs. L’activiste a toujours assumé ses positions, se présentant comme un défenseur de la souveraineté africaine. Si son expulsion se confirme, il pourrait être renvoyé vers un pays voisin ou vers son pays d’origine, le Bénin.

Un activiste controversé

Kemi Seba, de son vrai nom Stellio Capo Chichi, est une figure polarisante du paysage politique africain. Ses partisans voient en lui un défenseur de la souveraineté africaine, tandis que ses détracteurs le considèrent comme un agitateur aux discours radicaux. Son activisme panafricaniste l’a conduit à intervenir dans de nombreux pays africains, où il a souvent suscité la controverse. « L’Afrique aux Africains », est l’un de ses slogans les plus connus.

Son rapprochement avec la Russie, dans un contexte de tensions géopolitiques, a renforcé son image de figure controversée. Il a appelé à plusieurs reprises à une coopération renforcée entre l’Afrique et la Russie, suscitant des réactions mitigées sur le continent. Son expulsion de Brazzaville intervient alors que ses prises de position font l’objet d’une attention accrue. L’avenir de l’activiste reste incertain, mais son impact sur le débat politique africain est indéniable.