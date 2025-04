Kirikou, ce petit de taille et grand de courage, ce bambin intrépide héros du célèbre film d’animation Kirikou et la Sorcière, pourquoi ne porte-t-il pas de vêtements ? Pour Michel Ocelot, réalisateur français aujourd’hui âgé de 82 ans, cela s’explique naturellement.

Kirikou, l’enfance, l’Afrique : les vraies inspirations de Michel Ocelot

« Pour la culotte de Kirikou, j’ai expliqué aux gens : “Quand vous naissez, vous n’avez pas de culotte.” », se justifie le réalisateur relayé par Abidjanshow. Dès le départ, certains ont souhaité qu’on lui mette discrètement un sous-vêtement. Et pour les femmes, la question des soutiens-gorges revenait presque quotidiennement. « Mais si j’avais mis des soutiens-gorges, j’aurais eu l’impression de faire un film obscène, pas un film pur. Il n’était pas question de cacher les seins. C’était un message conscient que je voulais transmettre », explique-t-il dans un entretien accordé à Brut Afrique, diffusé le 15 avril 2025. « Je suis un être humain, je raconte des histoires humaines. C’est l’Afrique ! Merci l’Afrique ! », a conclu Michel Ocelot.

Une œuvre née d’un lien profond avec l’Afrique

L’histoire de Kirikou est indissociable de celle de Michel Ocelot, qui a passé une partie de son enfance sur le continent africain. « Tout a commencé en Afrique, où j’ai appris à lire et à écrire, à Conakry, en Guinée. J’ai eu une très belle enfance en Guinée. Il était évident que je devais un jour réaliser un film africain. », raconte le Français. Pour ce faire, il s’est plongé dans la lecture de nombreux contes traditionnels africains, jusqu’à tomber sur une histoire marquante : « Comme souvent, beaucoup de contes sont très moyens. Et puis un jour, il y a eu celui qui m’a fait sauter au plafond : “Mère, enfante-moi”. C’était magnifique, totalement inédit, et la mère ne panique même pas… »

Un succès mondial et intemporel

Réalisée entre 1998 et 2012, la trilogie Kirikou a permis à Michel Ocelot de se faire connaître du grand public. Depuis sa sortie, Kirikou et la Sorcière a remporté une trentaine de prix à travers le monde, et reste une œuvre de référence du cinéma d’animation francophone.