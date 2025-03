Au cours des quatre dernières années, la BOAD (Banque Ouest Africaine de Développement) a contribué à la transformation et à l’augmentation de l’économie du Bénin. L’institution financière a investi 380 milliards FCFA dans le pays, soit le tiers (30 %) des investissements effectués par l’institution au Bénin en 52 ans d’activités. Un fonds dont 70 % a été investi dans le secteur public et 30 % dans le secteur privé.

BOAD, investissement stratégique au Bénin

Un investissement de 380 milliards FCFA a été enregistré par la BOAD pour la transformation économique du Bénin. Ainsi, dans une interview accordée à Agence Ecofin lors du Choiseul Africa Summit, Sandra Amichia, cheffe de mission de la BOAD au Bénin, souligne que cet investissement a été effectué au cours des quatre dernières années dans des secteurs stratégiques, tant publics (70 %) que privés (30 %).

En effet, dans le but d’aider le Bénin dans sa phase de transformation économique, la BOAD a accompagné le pays dans des projets d’infrastructures routières, d’assainissement, d’agriculture et de sécurité alimentaire, ainsi que dans la gestion des ressources naturelles et de l’énergie.

impact sur le secteur industriel et social au Bénin

La BOAD a alloué un fonds de 10 milliards FCFA à l’industrialisation des noix de cajou au Bénin, notamment à GDIZ. Un investissement qui a contribué à la réduction du chômage dans le pays, permettant le recrutement de 3 000 jeunes grâce à la création de 3 000 emplois, dont plus de la moitié occupés par des femmes.

Cet investissement a également permis au Bénin de franchir une étape importante vers une économie industrielle grâce à la transformation locale des noix de cajou. Parallèlement, la BOAD a également contribué à hauteur de 100 milliards FCFA à la construction de 3 035 logements sociaux situés à Ouèdo.

En revanche, le bien-être de la population durant la saison pluvieuse a été une priorité pour la BOAD. Dans cet objectif, l’institution financière a octroyé 50 milliards FCFA pour renforcer la résilience face aux risques d’inondation.