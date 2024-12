Le Nigéria et la Chine ont prolongé leur accord de swap de devises de 15 milliards de yuans, soit l’équivalent de 2 milliards de dollars. Cet accord vise à renforcer les liens commerciaux et les investissements entre les deux pays.

Un accord pour affermir la collaboration financière entre la Chine et le Nigéria

Les Banques centrales de la Chine et du Nigéria ont signé un accord de renouvellement d’échange de devises. Ce contrat, d’une durée de trois ans renouvelable, a pour objectif de renforcer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux nations. En outre, il vise à promouvoir l’utilisation des devises nationales (le yuan et le naira) dans leurs transactions, réduisant ainsi leur dépendance au dollar américain.

Dans le cadre de cet accord, des liquidités en nairas seront fournies aux entreprises chinoises, tandis que des liquidités en yuans seront mises à la disposition des entreprises nigérianes. Cela facilitera les transactions d’importation et d’exportation entre les deux pays.

La Chine, principal partenaire commercial du Nigéria, importe principalement du pétrole brut, du gaz naturel et des minerais de plomb du Nigéria. En 2023, ces importations ont atteint une valeur de 2,4 milliards de dollars, soit environ 1 512 milliards FCFA. En retour, le Nigéria achète des véhicules, des appareils électroniques et d’autres biens en provenance de Chine. Les importations nigérianes depuis la Chine ont été évaluées à 11,2 milliards de dollars, soit environ 7 055,7 milliards FCFA.

Le premier accord d’échange de devises entre les deux pays avait été signé en avril 2018, en réponse à une pénurie de dollars au Nigéria. Ce partenariat, qui dure trois ans renouvelable, continue de jouer un rôle crucial dans le renforcement des relations économiques entre les deux nations.