Le Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie de la République de Côte d’Ivoire a officiellement annoncé la première édition du Salon International des Ressources Extractives et Énergétiques (SIREXE). Prévue du 27 novembre au 2 décembre 2024, cette rencontre majeure se tiendra au Parc des Expositions d’Abidjan sous le thème : « Développement durable des industries extractives et énergétiques : quelles politiques et stratégies ? ».

Mines, pétrole et énergie : Côte d’Ivoire, carrefour mondial des ressources extractives

Placé sous le haut parrainage du Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, le SIREXE 2024 rassemblera des experts et des leaders des secteurs des mines, du pétrole et de l’énergie en provenance des cinq continents, notamment d’Afrique, d’Europe, d’Asie, d’Amérique et d’Océanie. La Norvège, réputée pour son expertise en hydrocarbures et en technologies énergétiques, sera le pays à l’honneur de cette première édition.

Ce salon se positionne comme une plateforme d’échange, destinée à promouvoir les collaborations et les investissements privés internationaux, régionaux et nationaux. Le Ministre du Pétrole et de l’Énergie, Sangafowa-Coulibaly, a souligné l’objectif fondamental de cette initiative : « Nous devons mettre en valeur les potentialités du continent et attirer des investissements pour stimuler nos économies ».

Une vision ambitieuse pour la Côte d’Ivoire et l’Afrique

Le SIREXE s’inscrit dans la vision stratégique portée par le Président de la République, Alassane Ouattara. Lors de son discours à la nation le 18 juin 2024, il a déclaré que la richesse exceptionnelle du sol ivoirien « notamment en or et en manganèse, ainsi que le potentiel prometteur pour l’exploitation de minéraux stratégiques tels que le nickel, le coltan et le lithium, doit être le moteur d’une croissance soutenue et durable » de « l’économie » ivoirienne.

Il a également mis en lumière l’impact des récentes découvertes pétrolières et gazières majeures dans les gisements Baleine et Calao. « Ces gisements contribueront à concrétiser notre ambition de faire de la Côte d’Ivoire une puissance énergétique et un hub dans la sous-région, tout en ayant le souci de la protection de l’environnement », avait-il ajouté.

Un événement ouvert à tous

Outre les échanges entre professionnels, le SIREXE 2024 ouvrira ses portes au grand public, permettant à chacun de découvrir les enjeux des industries extractives et énergétiques en Côte d’Ivoire et en Afrique à travers des activités ludiques et des présentations interactives.

La promotion du contenu local sera également au cœur de l’événement. Des opportunités de carrière pour la jeunesse ivoirienne ainsi que des perspectives d’affaires pour les entrepreneurs locaux seront mises en avant.

Pour la première fois en Afrique, un salon réunira les trois piliers des industries extractives et énergétiques – les mines, le pétrole et l’énergie. Organisé tous les deux ans, le SIREXE ambitionne de devenir un lieu d’échange de référence mondiale, qui facilite les partenariats Sud-Sud et Nord-Sud.