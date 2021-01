Législatives: Sangafowa Coulibaly (pro-Soro?) candidat RHDP à Korhogo

Seul ministre à être limogé du Gouvernement, le 5 septembre 2019, Mamadou Sangafowa Coulibaly resurgit sur la liste des postulants à la candidature du RHDP aux prochaines élections législatives à Korhogo.

Lors du réaménagement du Gouvernement, début septembre 2019, Mamadou Sangafowa Coulibaly était le seul ministre à avoir quitté l'équipe gouvernementale. Le natif de Korhogo avait cédé son poste de ministre de l’Agriculture et du Développement rural à Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). À en croire certaines indiscrétions, cette éviction du ministre Sangafowa était la conséquence de ses liens supposés avec Guillaume Soro, l'ancien Président de l'Assemblée nationale rentrée en dissidence avec le camp présidentiel.

Lors de la cérémonie de passation de charges avec son successeur quatre jours plus tard, Sangafowa Coulibaly avait pourtant exprimé toute sa gratitude au président Alassane Ouattara. « Je remercie particulièrement le Chef de l’État, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, pour la confiance placée en moi et renouvelée plusieurs fois de suite en me confiant l’un des départements clé de notre économie », avait-il déclaré.

Que de commentaires, de supputations et de spéculations autour du cas du ministre limogé, mais l'intéressé a préféré se murer dans un silence, avant de rebondir à la faveur des législatives du 6 mars prochain.

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) vient en effet de publier la liste de ses candidats à l'élection des députés dans la commune de Korhogo, dans le Nord ivoirien. Sont donc retenus Mamadou Sangafowa Coulibaly, Ouattara Lacina dit Lass PR et Coulibaly Madjara.

La ville de Korhogo, faut-il le rappeler, comptait déjà trois députés pour la législature 2016-2021, à savoir Amadou Gon Coulibaly, Koné Lacina et Coulibaly Mamadou Sangafowa. Les deux premiers cités étant décédés, l'ancien ministre de l'Agriculture est toujours en lice, accompagné de deux autres cadres du parti présidentiel.