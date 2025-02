Le Conseil des ministres ivoirien a franchi une étape significative le mercredi 26 février 2025. Un décret officialise l’accord d’exemption de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, fruit d’une signature en janvier 2025. Cette mesure, qui s’inscrit dans une volonté de consolider les relations bilatérales, facilite désormais les courts séjours entre la Côte d’Ivoire et la France.

Modalités et bénéficiaires de l’accord en la Côte d’Ivoire et la France

L’accord établit une exemption réciproque de visa pour les séjours de courte durée. Il concerne les ressortissants ivoiriens et français munis d’un passeport diplomatique valide pour au moins trois mois. « Cet accord vise à renforcer les relations d’amitié et de coopération entre les deux nations », a souligné le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. Le personnel diplomatique, les membres de leurs familles et les agents des services publics sont les principaux bénéficiaires de cette mesure. Elle simplifie les déplacements pour les missions officielles et les échanges entre les deux pays. Cette décision marque une avancée dans la coopération bilatérale.

Un impact positif sur les échanges officiels

Cette exemption de visa devrait dynamiser les échanges diplomatiques et officiels. Elle permet des déplacements plus rapides et moins contraignants pour les représentants des deux États. Les missions de travail, les rencontres bilatérales et les participations à des événements internationaux seront facilitées. Cette mesure favorise une collaboration plus étroite et efficace. Elle témoigne de la confiance mutuelle entre la Côte d’Ivoire et la France. Les deux pays renforcent ainsi leur partenariat privilégié.

Perspectives et implications futures

L’accord pourrait ouvrir la voie à d’autres initiatives similaires. Il s’inscrit dans une dynamique de facilitation des échanges entre la Côte d’Ivoire et ses partenaires internationaux. Cette mesure pourrait inciter d’autres pays à conclure des accords similaires avec la Côte d’Ivoire. Elle renforce l’attractivité du pays pour les missions diplomatiques et les organisations internationales. L’impact positif de cet accord pourrait s’étendre au-delà des cercles diplomatiques.