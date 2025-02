En Côte d’Ivoire, le gouvernement a adoptée une ordonnance pour restructurer le secteur agricole en plaçant la filière coco sous la régulation du Conseil Hévéa-Palmier à Huile (CHPH). Cette décision prise en conseil des ministres du 12 février 2025, vise à optimiser la production et la transformation de la noix de coco, et à renforcer le contrôle de cette filière stratégique.

Le conseil Hévéa-Palmier à Huile étend son champ d’action à la filière coco

Jusqu’à présent, le CHPH était principalement chargé de réguler les filières hévéa et palmier à huile. L’extension de ses compétences à la filière coco s’inscrit dans une logique de rationalisation et de simplification des procédures administratives.

Cette décision gouvernementale vise d’abord à renforcer la compétitivité de la filière coco tout en améliorant la productivité des cocoteraies, la qualité des produits et la compétitivité de la filière sur les marchés internationaux. Aussi, le CHPH sera chargé de mettre en place des mécanismes de contrôle et de suivi pour garantir la transparence et la bonne gestion de la filière coco en Côte d’Ivoire.

En offrant un cadre de travail plus stable et plus sécurisé, cette nouvelle réglementation devrait permettre d’améliorer les revenus des producteurs de noix de coco.

La noix de coco est une culture importante en Côte d’Ivoire, tant sur le plan économique que social. Elle représente une source de revenus pour de nombreux producteurs et contribue à la sécurité alimentaire. En mettant en place cette nouvelle régulation, le gouvernement ivoirien souhaite valoriser davantage ce potentiel et faire de la Côte d’Ivoire un acteur majeur de la production et de la transformation de la noix de coco en Afrique.