La Défense Jazz Festival vient d’annoncer les premiers noms de son édition 2025, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les organisateurs ont frappé un grand coup ! La légende béninoise Angélique Kidjo sera bel et bien au rendez-vous.

Herbie Hancock, Angélique Kidjo, Groundation… Les premiers artistes annoncés pour La Défense Jazz Festival 2025

L’événement fera son grand retour du lundi 23 au dimanche 29 juin 2025, offrant au public une semaine rythmée par des artistes de renommée mondiale. Huit premiers noms viennent d’être dévoilés, et la programmation s’annonce déjà exceptionnelle ! Angélique Kidjo et la rappeuse zambienne au style unique Sampa the Great seront sur scène le samedi 28 juin. Un événement historique pour tous les passionnés du genre !

Les jours précédents verront également défiler des artistes d’exception :

–Samedi 28 juin : la chanteuse béninoise Angélique Kidjo et la rappeuse zambienne au style unique Sampa the Great.

–Vendredi 27 juin : le célèbre groupe de jazz-reggae Groundation.

–Jeudi 26 juin : la légende tunisienne du oud Dhafer Youssef et la chanteuse franco-grecque Dafné Kritharas.

–Mardi 24 juin : l’artiste de néo-soul Jalen N’Gonda.

–Lundi 23 juin : le groupe de jazz britannique GoGo Penguin ouvrira les festivités.

Une programmation éclectique, idéale aussi bien pour les amateurs de jazz que pour les curieux en quête de découvertes musicales.

Un festival de jazz qui traverse les générations

Depuis près de 50 ans, La Défense Jazz Festival célèbre le jazz sous toutes ses formes, mettant en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Cette année encore, la diversité des artistes et des influences promet un événement riche en émotions et en créativité.