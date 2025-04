La Russie réaffirme son soutien aux pays de l’Alliance des États du Sahel (AES). Déjà engagée aux côtés de chaque pays, elle va appuyer la force conjointe de 5 000 hommes créée pour lutter contre le terrorisme. Ce soutien consolide la coopération militaire entre Moscou et les États sahéliens, dans un contexte de retrait des partenaires occidentaux.

La Russie va fournir des armes à la force conjointe de l’AES

Les trois pays de l’AES ont annoncé le déploiement d’une force conjointe de 5 000 hommes dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. Elle sera déployée au Mali, au Burkina Faso et au Niger avec des équipements de pointe et des moyens modernes de renseignement. Cette initiative vise à mutualiser les ressources, renforcer la coopération sécuritaire régionale et reprendre le contrôle des zones abandonnées à l’insécurité.

L’initiative est appréciée et approuvée par la Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a assuré que Moscou mettra à la disposition de cette force ses instructeurs militaires et des armes de combat. « Nos spécialistes peuvent aider à développer et à équiper ces forces avec des armes et des machines spécifiques », a-t-il déclaré. Cette implication traduit la volonté de la Russie de jouer un rôle central dans la stabilisation de la région et d’étendre son influence en Afrique.

Ce soutien logistique s’inscrit dans une stratégie de renforcement des capacités opérationnelles de cette nouvelle coalition sahélienne, face à des groupes armés de plus en plus organisés et violents.

La force conjointe vient renforcer les efforts individuels que chacun des pays déploie déjà sur son territoire. Au Burkina Faso, par exemple, le président Ibrahim Traoré a mis en place une nouvelle force d’intervention rapide de 14 000 soldats et de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) contre le terrorisme. Cette mobilisation interne montre l’engagement du pays à reprendre l’initiative face aux groupes armés, en complément de l’action régionale.