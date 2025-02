La Confédération des États du Sahel (AES), composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a tenu une réunion ministérielle cruciale à Bamako, les 22 et 23 février 2025. Cette rencontre a permis de consolider l’unité de l’alliance et de définir une stratégie pour les relations futures avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Coopération régionale : l’AES prépare des discussions avec la CEDEAO pour préserver les intérêts des populations

Les délégations des trois pays ont passé en revue les progrès réalisés en matière de défense, de sécurité, de diplomatie et de développement. La réunion tenue à Bamako a également été marquée par la présentation officielle du drapeau de l’AES, un symbole fort de l’identité et de la solidarité de l’alliance.

Au cours de cette rencontre de haut niveau, les différents échanges ont notamment tourné autour des questions de défense, de sécurité, de diplomatie et de développement. Ainsi la montée en puissance de la Force unifiée de l’AES dans la lutte contre le terrorisme, a été appréciée avec la nécessité de renforcer cette coopération militaire. Sur le plan diplomatique, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont abordé la question des relations avec la CEDEAO, après le retrait officiel des trois pays en janvier 2024.

Un dialogue constructif avec la CEDEAO

Les ministres ont exprimé leur volonté de maintenir des liens solides avec les autres pays ouest-africains, en particulier pour garantir la libre circulation des personnes et des biens. Dans cette optique, la réunion a permis de définir une approche commune et constructive en vue de futures discussions avec la CEDEAO.

L’objectif principal de ces discussions avec l’organisation régionale sera de défendre les intérêts des populations de l’AES, tout en favorisant un dialogue apaisé et constructif avec les pays voisins.

A noter que cette réunion ministérielle a connu la présence du général de brigade Célestin Simporé qui représentait le Burkina Faso. La délégation du Niger était composée du général de brigade Mohamed Toumba et le ministre Bakary Yaou Sangaré tandis que le Mali, pays hôte, était représenté par Abdoulaye Diop et le général Sadio Camara.

Avec les premières conclusions de ce conclave de haut niveau des autorités de l’AES, les autorités des trois pays sahéliens expriment ainsi leur volonté à construire un avenir de coopération et de stabilité pour la région.