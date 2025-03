L’Afrique est à un tournant de son histoire énergétique. Avec des centaines de millions de personnes privées d’électricité et dépendantes de méthodes de cuisson archaïques, le gaz naturel se présente comme une solution incontournable. Un rapport récent du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) prévoit une croissance de la demande africaine sans précédent.

Une croissance de la demande sans précédent

D’ici 2050, la demande de gaz naturel en Afrique devrait connaître une augmentation moyenne de 3 % par an, le rythme le plus rapide au monde. Cette hausse s’explique par plusieurs facteurs : une démographie galopante, une urbanisation croissante, un développement industriel et un besoin urgent d’électrification. « La production d’électricité, qui représentera 66 % de la demande supplémentaire de gaz naturel sur le continent, devrait passer de 934 térawattheures (TWh) en 2023 à 2630 TWh en 2050, ce qui représente un taux de croissance annuel moyen de 3,8 % ». Le gaz naturel répondra également aux besoins croissants des industries lourdes et des foyers, en particulier en Afrique subsaharienne.

Cette expansion de la demande s’accompagne d’une augmentation de la production africaine de gaz naturel. Le continent enregistrera le taux de croissance de la production le plus élevé au monde d’ici 2050, avec une hausse moyenne de 2,5 % par an. Le Nigeria et le Mozambique seront les principaux contributeurs à cette croissance. Le Nigeria, fort de ses vastes réserves et des réformes de sa loi sur l’industrie pétrolière, devrait atteindre une capacité de production de 127 milliards de m3. Le Mozambique, grâce à ses mégaprojets de GNL, dépassera les 95 milliards de m3. La Mauritanie et le Sénégal, nouveaux venus dans le secteur, atteindront respectivement 26 et 20 milliards de m3. « En conséquence, la part de l’Afrique dans la production mondiale de gaz naturel devrait augmenter sensiblement, passant de 6 % en 2023 à 9 % d’ici 2050 ».

Implications pour le marché mondial

La croissance africaine de la demande de gaz naturel aura des implications significatives sur le marché mondial. Le rapport du GECF prévoit une augmentation de la demande mondiale de 32 % d’ici 2050. La forte hausse anticipée en Afrique, ainsi que dans d’autres régions comme l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient, compensera la baisse de la consommation en Europe et en Amérique du Nord. Cette évolution témoigne d’un rééquilibrage du marché mondial du gaz naturel, avec l’Afrique comme acteur majeur.