Sur sa page Facebook, Didi B a annoncé ce mercredi 12 mars 2025, qu’il refusait désormais toute invitation au Rwanda. La raison : le conflit meurtrier qui ravage l’est de la République démocratique du Congo (RDC), notamment dans le Nord-Kivu, et qui a déjà causé des milliers de victimes et de déplacés.

Didi B boycotte le Rwanda : un geste fort en soutien à la RDC

Le Rwanda, dirigé par le président Paul Kagame, est régulièrement accusé par la RDC de soutenir le M23 (Mouvement du 23 mars), un groupe armé qui a pris plusieurs villes stratégiques, notamment Bukavu le 16 février et Goma le 28 janvier dernier. Plusieurs organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International, dénoncent des exactions commises sur les populations locales par ces rebelles. Elles pointent également leur incapacité à assurer la sécurité des habitants. Une situation que Didi B condamne fermement.

Pourtant, le rappeur Didi B s’était rendu au Rwanda en février dernier, où il a été primé aux Trace Awards. « Je n’avais pas conscience de la crise que traversent les habitants de l’est du Congo (RDC) », a-t-il reconnu dans sa publication sur les réseaux sociaux ce mercredi. « Que ce soit pour des promoteurs ou des organisations internationales, je ne m’y rendrai plus jusqu’à nouvel ordre », a-t-il ajouté. Il explique avoir pris conscience de l’ampleur du conflit après avoir publié une photo en compagnie d’une haute autorité rwandaise.

Grâce aux retours de ses frères et sœurs congolais, il dit avoir compris la gravité des événements, évoquant un « génocide comprenant meurtres, extermination, esclavage, déportation, torture, violences sexuelles et persécutions ».

Un message de paix et une mobilisation pour l’UNICEF

Au-delà de ce geste fort, Didi B souhaite envoyer un message de paix et témoigner de sa solidarité avec le peuple congolais. « Il était important pour moi de rejoindre mes frères congolais, artistes et bénévoles, pour que nous portions tous ensemble ce message haut et fort », a-t-il affirmé.