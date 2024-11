Le footballeur espagnol Lamine Yamal, pépite du FC Barcelone, a été couronné Golden Boy 2024. Ce prestigieux trophée, remis chaque année par le quotidien italien Tuttosport, récompense le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe.

À 17 ans, Lamine Yamal est le nouveau Golden Boy !

Âgé de seulement 17 ans, Lamine Yamal a largement dominé les votes grâce à ses performances exceptionnelles avec le Barça et en équipe nationale espagnole. Le jeune prodige du FC Barcelone succède ainsi à Jude Bellingham au palmarès.

Lors de la saison 2023-2024, Lamine Yamal a impressionné par sa maturité, sa technique et sa vision du jeu. Il a été un élément clé de l’équipe de Xavi Hernández, enchaînant les titularisations et les performances de haut niveau. Grâce à une excellente saison réalisée en club, le jeune a été sélectionné en équipe d’Espagne pour l’Euro 2024. Ainsi, dès sa toute première titularisation au premier match, le joueur a brillé tout au long de la compétition, terminant meilleur passeur et meilleur jeune joueur du tournoi. Cette performance lui a valu d’être classé 8ᵉ au Ballon d’Or France Football 2024.

« C’est une fierté pour moi de gagner le Golden Boy. Je suis très heureux et c’est un rêve devenu réalité. Je tiens surtout à remercier les jurés, Tuttosport et les fans qui ont voté pour moi. Je ne veux pas oublier mes coéquipiers, mes entraîneurs, le staff du Barça et de la sélection espagnole. Cela a été une année incroyable et elle se termine aussi d’une façon incroyable. Je suis très heureux et que d’autres succès arrivent », a fait savoir Lamine Yamal.

Avec ce Golden Boy, Lamine Yamal confirme son statut de l’un des plus grands espoirs du football mondial. Le FC Barcelone peut se réjouir de compter dans ses rangs un joueur d’un tel potentiel. Les observateurs s’accordent à dire que l’avenir s’annonce radieux pour ce jeune prodige, qui pourrait bien devenir l’une des stars du football mondial dans les années à venir.