L’ancien capitaine de l’équipe nationale d’Ouganda, Emmanuel Okwi, a officiellement annoncé sa retraite du football international. À 32 ans, l’attaquant met ainsi fin à une carrière marquée par des performances exceptionnelles au sein des Crânes pendant plus de dix ans.

Emmanuel Okwi se retire du football international à 32 ans

Okwi a été un pilier de l’attaque ougandaise, contribuant largement à plusieurs compétitions majeures et devenant un leader incontournable pour son équipe. Son départ marque la fin d’une ère, celle d’un joueur respecté non seulement pour ses talents sur le terrain, mais aussi pour son influence positive et son leadership au sein du groupe.

L’attaquant a joué un rôle clé lors des qualifications et des compétitions africaines, et son expérience aura été précieuse pour la génération actuelle de joueurs ougandais.

A lire aussi : Emilio Nsue de retour pour les éliminatoires du Mondial 2026

En annonçant cette décision, Okwi souhaite désormais se concentrer sur de nouveaux projets tout en continuant de faire partie de l’histoire du football ougandais. Avec plus de 95 sélections et 28 buts inscrits, il a notamment pris part à la Coupe d’Afrique des Nations 2019, où il a trouvé le chemin des filets à deux reprises.