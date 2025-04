Les quarts de finale retour de la LDC CAF reprennent ce mardi après une semaine de pause. Trois grosses affiches sont au programme, où chaque équipe lutte pour obtenir son billet pour les demi-finales.

LDC CAF : les quarts de finale continuent

À 19h GMT, l’Espérance de Tunis accueille les Mamelodi Sundowns pour une rencontre de haute gamme. Après un match aller équilibré, les Tunisiens tenteront de faire la différence à domicile face à des Sud-Africains redoutables.

Dans le même temps, l’AS FAR Rabat recevra Pyramids pour un duel qui s’annonce disputé, avec les deux équipes cherchant à valider leur ticket pour le prochain tour.

Enfin, l’autre grand affrontement mettra en scène Al Hilal contre Al Ahly, avec les deux géants africains prêts à tout pour s’imposer et poursuivre leur rêve continental.

A lire aussi : CAN U17 : Qui atteindra le dernier carré ? Les quarts sont là !

Les matchs commencent à 19h GMT et promettent des rebondissements spectaculaires.

Le programme du jour (horaire en GMT) :

Espérance de Tunis vs Mamelodi Sundowns (19h)

AS FAR Rabat vs Pyramids (19h)

Al Hilal vs Al Ahly (19h)