De la graine au produit fini, le Bénin optimise sa production cotonnière. Ainsi, il maintient sa place de leader avec un chiffre impressionnant lors de la campagne agricole 2023-2024.

Bénin – production de coton : les chiffres clés de la campagne 2023-2024 dévoilés

Le Bénin dévoile le fruit de ses efforts lors la campagne agricole 2023-2024 avec près de 598 000 tonnes de coton-graine contre 588 110 tonnes l’année précédente. Ces chiffres, issus de la Direction de la Statistique Agricole (DSA), montrent une légère hausse de la production cotonnière béninoise.

En effet, cette performance représente le fruit des actions concertées visant à améliorer la productivité et la qualité du coton. À cet effet, parmi ces actions mises en place par les autorités de ce secteur, on peut citer le soutien aux prix des intrants agricoles, l’amélioration de la production de semences, le renforcement de la mécanisation agricole, et le suivi technique des producteurs.

Par ailleurs, l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC) a également mis en place un système d’information basé sur les prévisions météorologiques pour optimiser les pratiques culturales. De plus, la formation des producteurs et des agents a joué un rôle crucial dans l’amélioration des rendements.