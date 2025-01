Le Burkina Faso fait une nouvelle acquisition militaire. Au moins 100 véhicules blindés venus tout droit de la Chine pour renforcer les capacités d’action des forces armées burkinabè.

Burkina Faso : une livraison de 100 véhicules blindés pour l’armée

La Chine a récemment livré une nouvelle cargaison de véhicules blindés au Burkina Faso. Celle-ci comprend :

50 MRAP Norinco CS/VP14,

30 véhicules blindés de combat à roues Norinco VN22 6×6,

10 véhicules blindés de transport de troupes Norinco CS/VN9 6×6.

En plus de ces véhicules, 90 camions et camions-citernes Shacman H3000 6×4 ainsi que 45 tracteurs Shacman H3000S 6×4, fabriqués par le constructeur automobile chinois Shacman, ont également été livrés.

Des livraisons régulières depuis la Chine

Cette récente livraison n’est pas la première dans le cadre de la coopération militaire entre la Chine et le Burkina Faso.

En octobre 2024, des véhicules de combat d’infanterie (VCI) VN-22 en provenance de Chine avaient été réceptionnés au port de Tema, au Ghana, avant d’être acheminés vers Ouagadougou. Ces véhicules sont équipés d’un canon automatique de 30 mm. En juin 2024, 50 CS/VP14 et 40 VP-11, des véhicules anti-mines et anti-embuscades (MRAP), avaient été livrés et en janvier 2024, un autre lot de blindés chinois avait également été réceptionné.

La Chine n’est pas le seul partenaire du Burkina Faso en matière d’acquisition militaire. En janvier 2024, le pays avait également acquis un lot de véhicules anti-mines et anti-embuscades auprès de l’Égypte. Il s’agissait de Buffalo E10, une version améliorée du Temsah-2, un véhicule blindé phare de la production égyptienne.

Ces multiples acquisitions s’inscrivent dans la stratégie de défense mise en place par le Burkina Faso pour faire face à la menace terroriste. Elles visent à renforcer la capacité de l’armée à contenir et repousser les groupes armés qui opèrent dans la région.