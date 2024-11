Le Fonds monétaire international (FMI) vient d’apporter une bouffée d’oxygène à l’économie nigérienne. À l’issue de missions effectuées du 28 octobre au 9 novembre 2024 à Niamey, les équipes du FMI et les autorités nigériennes ont conclu un accord de principe sur la poursuite de deux programmes d’appui financier.

Le Niger sur la voie de la reprise économique avec l’aide du FMI

La Facilité élargie de crédit (FEC) et le programme pour la résilience et la durabilité (FRD), telles sont les accords conclus par les deux parties lors. Selon Antonio David, chef de mission du Fonds monétaire international, cet accord, qui devrait être soumis au Conseil d’administration du FMI en décembre 2024, pourrait débloquer un financement total de plus de 51 millions de dollars (environ 31 milliards de FCFA).

Cette enveloppe financière permettra au Niger de faire face à ses besoins de financement extérieurs et de mettre en œuvre des projets de résilience climatique. Cette décision intervient dans un contexte économique complexe marqué par les récentes inondations, des tensions dans le secteur bancaire et un environnement financier international moins favorable.

Malgré ces difficultés, l’économie nigérienne a connu une forte croissance en 2024, portée notamment par la hausse des exportations pétrolières et une bonne campagne agricole. Cependant, cette croissance reste fragile et dépendra de l’évolution de la situation sécuritaire et des conditions de financement régionales, d’après Antonio David, chef de mission du FMI.

Par ailleurs, les prévisions économiques pour le Niger sont relativement optimistes, avec une croissance estimée à 7,9 % en 2025 et une baisse de l’inflation à 3,7 %. Toutefois, ces projections sont assorties de risques à la baisse, liés notamment à l’insécurité et à l’évolution de la conjoncture économique mondiale.