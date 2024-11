Au Niger, l’opération Tsaron Kassa lancée par la direction des douanes pour lutter contre la fraude a enregistré des résultats spectaculaires en seulement quatre mois. Les autorités ont annoncé la saisie de quantités importantes de marchandises de contrebande, de véhicules et d’armes, pour une valeur estimée à plus de 7 milliards FCFA.

Saisies record dans le cadre de l’opération Tsaron Kassa au Niger

En seulement trois mois, les agents des douanes du Niger ont opéré de remarquables saisies. Lors de leurs interventions, ils ont réussi à mettre la main sur plusieurs quantités de produits de contrebande. On peut citer entre autres, les saisies de 108 365 litres d’essence et 140 970 litres de gasoil, 1 714 véhicules et 5 837 motos immobilisés, des armes à feu et explosifs dont une AK-47, un pistolet automatique, des munitions, des explosifs ; 120 animaux d’espèces menacées ; des cigarettes, pagnes, jus, boissons, huile moteur, stupéfiants, produits pharmaceutiques, chicha, etc.

Ces saisies ont été possibles grâce à une mobilisation sans précédent des services douaniers nigériens. Selon le colonel Mahamadou Siguirou Mindaoudou, chef de la Division de la Surveillance du Territoire et coordinateur national de l’opération, l’objectif principal de l’opération Tsaron Kassa était non seulement de remplir les caisses de l’État, mais aussi de protéger l’économie nationale et de renforcer la sécurité du pays.

À en croire le chef de la division de la surveillance du territoire de la douane, ces saisies sont d’autant plus importantes qu’elles ont permis au Niger de récupérer plusieurs milliards de francs CFA qui auraient échappé au fisc. La lutte contre la contrebande permet de protéger les entreprises locales face à la concurrence déloyale. Les saisies d’armes et de produits illicites contribuent également à renforcer la sécurité intérieure du Niger. Aussi, la saisie de produits pharmaceutiques contrefaits contribue à la préservation de la santé des populations.

Pour atteindre ces objectifs, les autorités nigériennes ont mis en place un dispositif de contrôle renforcé aux frontières et ont mené de nombreuses opérations de contrôle sur l’ensemble du territoire. L’opération Tsaron Kassa est un exemple de la détermination du Niger à lutter contre la fraude et à renforcer sa souveraineté économique.