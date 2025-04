Le Ghana a lancé un programme audacieux, « Un million de codeurs », visant à former un nombre important de citoyens aux compétences numériques essentielles. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie nationale de transformation numérique pour répondre à la demande croissante de professionnels qualifiés et réduire le chômage. Le président John Dramani Mahama a souligné l’importance de ce projet pour l’avenir économique du pays.

Initiative majeure pour l’emploi et l’économie numérique

Le programme « Un million de codeurs », lancé le mercredi 16 avril par le président Mahama, constitue une pièce maîtresse de l’agenda « Reset Ghana ». L’objectif principal est de former un million de Ghanéens en quatre ans dans des domaines cruciaux tels que le codage, la cybersécurité et l’analyse de données. Cette démarche vise à combler le fossé entre l’offre et la demande de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur technologique en pleine expansion.

Lors de la cérémonie de lancement à Accra, retransmise dans plusieurs villes, le président Mahama a insisté sur la portée historique de cette initiative pour la nation. « Il ne s’agit pas simplement d’une promesse tenue, mais d’un pilier stratégique de notre programme de relance du Ghana », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que ce programme est « conçu pour doter les Ghaniens des compétences numériques essentielles pour la vie et le travail du XXIe siècle ». L’ambition affichée est de transformer le Ghana en un véritable pôle d’innovation. Cette transformation doit réduire la dépendance aux technologies importées et dynamiser l’économie numérique locale de manière significative.

Cette initiative arrive à un moment opportun, car les compétences numériques sont devenues indispensables sur le marché du travail actuel. Le chômage reste un défi majeur au Ghana, avec un taux qui dépasse les 19 %. De plus, la jeunesse, âgée de 15 à 35 ans, représente une part considérable de la population.

Former un million de personnes permettra à une fraction importante de cette population d’acquérir des compétences recherchées. Ces compétences ouvriront des perspectives professionnelles nouvelles et encourageront la création de jeunes entreprises innovantes. Elles favoriseront aussi l’émergence de solutions numériques adaptées aux besoins locaux.

Le gouvernement précédent avait déjà mis en place divers programmes pour encourager l’acquisition de compétences numériques de base. Cependant, avec le programme « Un million de codeurs », l’approche actuelle se veut plus ambitieuse. L’accent est désormais mis sur des compétences avancées dans des domaines spécifiques comme le codage.

De plus, ce programme a pour vocation d’être inclusif et de toucher toutes les couches de la population. Les jeunes, les adultes en reconversion professionnelle, les femmes et les personnes en situation de handicap sont particulièrement visés. Cette inclusion doit garantir une plus grande équité sociale face aux opportunités du numérique.

Un impératif face à la transformation numérique globale

Le programme ghanéen s’inscrit dans un contexte mondial de transformation numérique rapide. Un rapport de la Brookings Institution, « Foresight Africa 2025-2030 », met en évidence les enjeux pour l’Afrique. D’ici 2030, un nombre important d’emplois en Afrique subsaharienne nécessitera des compétences numériques. De nombreuses opportunités de formation pourraient également voir le jour, représentant un marché considérable.

Ce constat souligne l’urgence pour les nations africaines de préparer leur population aux exigences de cette nouvelle ère. Il est crucial de doter les Africains des compétences nécessaires pour participer pleinement à cette révolution numérique. Cela permettra de garantir un avenir économique plus solide et durable pour le continent. Des initiatives comme celle du Ghana deviennent donc essentielles pour relever ces défis. Elles contribuent au renforcement de la compétitivité de l’Afrique sur la scène économique mondiale.