La ville d’Accra, capitale du Ghana, sera au cœur des décisions importantes du football africain le 26 avril 2025, alors qu’elle accueille la première réunion du Comité exécutif nouvellement élu de la Confédération africaine de football (CAF).

Ghana prêt à accueillir une réunion importante de la CAF

Ce rassemblement important se déroulera au luxueux hôtel Kempinski de Gold Coast City, un cadre symbolique pour l’importance croissante du professionnalisme et de l’unité dans l’administration du football sur le continent.

Cette réunion marquera un moment historique pour la CAF, dirigée par son président réélu, Patrice Motsepe qui bénéficie d’un soutien quasi unanime des 54 associations membres. L’assemblée sera un moment déterminant non seulement pour l’avenir de l’organisation, mais aussi pour celui du football africain.

L’un des points les plus attendus de cette rencontre sera l’élection des nouveaux vice-présidents de la CAF, un acte clé pour renforcer la gouvernance et le leadership du football africain, en vue de répondre aux exigences modernes du sport.

Le programme de cette session prévoit également la discussion de questions essentielles, telles que les structures de compétition, le développement local du football, l’amélioration des infrastructures et l’introduction de nouvelles initiatives pour faire progresser le football africain.

Cette conférence servira également de plateforme pour renforcer l’unité et la collaboration entre les pays africains, en réunissant des dirigeants chevronnés de tout le continent pour harmoniser leurs efforts et définir une vision commune pour l’avenir du football africain.

La Fédération ghanéenne de football (GFA) met tout en œuvre pour garantir le succès de cet événement majeur, en s’assurant que la rencontre reflète la passion et l’enthousiasme du Ghana pour le sport.