Dans un contexte d’insécurité persistante au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) dirigé par le général Abdourahamane Tiani, a annoncé de nouvelles mesures renforçant le contrôle de l’immigration. Ces mesures, contenues dans une ordonnance signée par le chef de l’État, visent à assurer la sécurité du pays.

Le régime militaire durcit le contrôle de l’immigration au Niger

Désormais, l’entrée et le séjour d’un étranger au Niger sont soumis à des conditions plus strictes. Tout étranger devra présenter des titres et des documents de voyage ou de séjour en règle. Les autorités ont également mis en place des sanctions sévères pour les contrevenants.

Les personnes qui enfreignent ces nouvelles dispositions s’exposent à des mesures administratives telles que l’expulsion, le refoulement ou la rétention administrative. Des sanctions pénales, allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et une amende pouvant atteindre 100 000 dollars (50 millions FCFA), sont aussi prévues. Ces sanctions s’appliquent aussi aux citoyens nigériens qui hébergeraient des étrangers en situation irrégulière.

« Tout contrevenant aux dispositions de cette ordonnance peut se voir appliquer les mesures administratives d’expulsion, de refoulement, de rétention administrative, de rapatriement ou de reconduite à la frontière », renseigne le communiqué, en précisant les sanctions pénales envisagées.

Ces mesures s’inscrivent dans un contexte de préoccupations sécuritaires accrues au Niger. Le pays fait face à des attaques fréquentes de groupes armés et à une instabilité régionale. Le président Abdourahamane Tiani a d’ailleurs évoqué, dans une interview récente, des menaces de déstabilisation émanant de certains pays voisins, notamment de la France. Bien que les gouvernements du Nigeria et du Bénin aient démenti la présence de bases militaires françaises sur leur territoire, les autorités nigériennes semblent vouloir renforcer leur contrôle des frontières.

À noter que ces nouvelles mesures qui visent à protéger la sécurité du Niger face aux menaces terroristes et à l’instabilité régionale pourraient également avoir des conséquences sur les relations entre le pays, ses voisins et les pays partenaires.