Le très attendu procès d’Olivier Boko, homme d’affaires influent, de l’ancien ministre Oswald Homeky et de leurs co-accusés s’ouvrira le 21 janvier 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à Cotonou. Les mis en cause sont impliqués dans une affaire de tentative de coup d’État, révélée en septembre dernier.

Bénin : Olivier Boko et Oswald Homeky face à la CRIET

Poursuivis pour des chefs d’accusation graves, notamment « complot contre la sûreté de l’État » et « corruption d’agent public », Olivier Boko et Oswald Homeky devront répondre devant les juges de leur supposée implication dans une tentative de déstabilisation du régime en place. Selon le média béninois Banouto, le procès est programmé pour le 21 janvier 2025.

Les accusations portées contre les mis en cause reposent, selon les autorités judiciaires, sur des éléments de preuve considérés comme accablants. Parmi ceux-ci figurent une importante somme d’argent découverte dans des sacs, placés dans un véhicule, qui aurait dû être remise au commandant de la garde républicaine présent au domicile d’Oswald Homeky lors des faits. À cela s’ajoute une police d’assurance ouverte auprès de NSIA Côte d’Ivoire, prétendument destinée au même commandant, ce qui alimente les soupçons de corruption et de conspiration.

Les avocats des accusés ont tenté, sans succès, d’empêcher la tenue du procès. Saisissant tour à tour la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, ils ont soulevé des arguments visant à invalider les procédures engagées par la CRIET. Cependant, les deux juridictions ont rejeté leurs recours, confirmant la compétence de la CRIET pour juger cette affaire.