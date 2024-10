Au Niger, les pluies diluviennes qui s’abattent sur le pays ont causé d’importants dégâts matériels et de nombreuses pertes en vies humaines. Ces inondations dévastent le pays déjà fragilisé par de multiples crises.

Niger : plus de 339 personnes tuées dans des inondations

Le Niger traverse l’une des pires saisons des pluies de son histoire récente. Selon les derniers chiffres de la Direction Générale de la Protection Civile, en date du 23 septembre 2024, les inondations ont causé la mort de 339 personnes, affecté plus d’un million de sinistrés (1 176 528) et fait 383 blessés.

D’après la même source, les dégâts matériels sont considérables. Plus de 22 476 têtes de bétail ont péri et 25 695 tonnes de vivres ont été détruites. La région de Maradi est la plus touchée, avec 111 décès principalement dus à l’effondrement de maisons et à des noyades. Tahoua suit de près avec 99 décès, puis Zinder avec 65. En plus, les régions de Dosso, Tillabéri, Niamey, Agadez et Diffa ont également été touchées, bien qu’à moindre échelle.

Par ailleurs, ces inondations ont laissé des milliers de familles sans abri, aggravant ainsi les besoins en aide humanitaire. Ainsi, la vulnérabilité des infrastructures, notamment dans les zones rurales, a été mise en évidence par ces événements tragiques.