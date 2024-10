Le Burkina Faso inaugure un nouveau centre de formation dédié aux pilotes de drones. Cette initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure, notamment face aux défis sécuritaires actuels, en leur offrant une expertise accrue dans l’utilisation de ces technologies aériennes innovantes.

Le Burkina Faso lance son centre de formation de pilotes de drones

Le Burkina Faso s’emploie à former ses soldats à la manipulation des nouvelles armes de guerre, comme les drones. En se dotant d’un centre de formation, le pays offre aux membres de ses Forces armées la possibilité de se spécialiser dans le pilotage de drones, très utiles dans la lutte contre le terrorisme.

Les objectifs du centre sont clairs : renforcer les capacités de surveillance et de sécurisation des frontières face aux menaces terroristes ; améliorer l’efficacité et la rapidité dans la distribution de l’aide humanitaire et la gestion des situations d’urgence ; et utiliser des drones pour surveiller l’environnement et mieux gérer les ressources naturelles.

Cette formation s’inscrit dans un large contexte d’acquisition de drones mis à la disposition de l’armée. Le Burkina Faso a déjà acquis des drones Bayraktar TB2 auprès de la Turquie. Ces drones, de moyenne altitude et longue endurance (MALE), sont conçus pour des missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de frappe. Ils ont une portée de 150 km, une autonomie de 24 heures et peuvent transporter jusqu’à quatre missiles guidés par laser.

Des terroristes membres d’Ansaru et de Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM) ont déjà subi les conséquences de la puissance des Bayraktar TB2 de l’armée burkinabé. Ils ont été localisés et neutralisés alors qu’ils attaquaient une base militaire à Djibo. Selon l’AIB, plus de 400 terroristes ont été tués lors de cette attaque.

L’armée burkinabé possède également des drones Akinci

En plus du Bayraktar TB2, le Burkina Faso a acquis le drone de combat longue portée Akinci. Pesant plus de 5,5 tonnes au décollage, il peut transporter une charge utile de plus de 1 350 kg. Équipé de deux turbopropulseurs, de systèmes électroniques avancés, de communication par satellite et de plusieurs radars, l’Akinci renforce considérablement l’arsenal militaire du Burkina Faso. Ce drone peut utiliser des munitions MAM-L et MAM-T, ainsi que des bombes à guidage laser et GPS de ROKETSAN, signalant une montée en puissance des capacités militaires du pays.