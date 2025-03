Les présidents du Niger et du Ghana, Abdourahamane Tiani et John Dramani Mahama, se sont rencontrés ce dimanche à Niamey. À l’issue de cet entretien, ils ont réaffirmé leur volonté de collaborer étroitement pour contrer la menace terroriste dans la région du Sahel et en Afrique de l’Ouest

Engagement commun du Niger et du Ghana dans la lutte antiterroriste



Lors de sa visite officielle au Niger, le président ghanéen John Dramani Mahama a rencontré le général Abdourahamane Tiani. Les discussions ont porté sur la nécessité d’une collaboration et de la reconnaissance de l’AES par la Cédéao. Cette demande a été soulignée par la présidence ghanéenne dans un communiqué. Cependant, le communiqué officiel conjoint n’a pas mentionné cette requête spécifique. Il a simplement évoqué des « discussions dans une atmosphère cordiale ». Ces échanges ont permis « un examen approfondi des défis communs aux deux pays et des enjeux majeurs actuels à l’échelle sous-régionale et internationale ».

La tournée diplomatique du président Mahama intervient dans un contexte régional tendu. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont officiellement quitté la Cédéao le 29 janvier dernier. Depuis cette rupture, ces trois pays ont renforcé leur coopération. Ils ont adopté un nouveau passeport et un nouveau drapeau. Ils ont également intensifié leur collaboration en matière de défense et de sécurité.

Vers une restauration de la confiance

La demande du général Tiani s’inscrit dans la continuité des échanges de M. Mahama au Mali. Le président ghanéen a exprimé son souhait de voir des « relations décentes » entre l’AES et la Cédéao. À Bamako, il a insisté sur la nécessité de restaurer la confiance entre les deux blocs. Il a souligné le « manque de confiance » entre leurs dirigeants. Cette confiance doit être réparée pour garantir un « respect mutuel ».

« La nécessité d’une collaboration et de la reconnaissance de l’Alliance des États du Sahel (AES) par la Cédéao ». Cette citation de la présidence ghanéenne souligne l’importance de la demande du général Tiani. Le président Mahama poursuit sa tournée au Burkina Faso. Il cherche à apaiser les tensions et à favoriser le dialogue entre les pays de la région.