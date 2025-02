Au Niger, un important coup de filet a été réalisé par les forces de l’ordre dans le cadre de la lutte contre le crime transfrontalier. Le Poste de Police Frontalier (PPF) de Sabon Birni, relevant de la Direction Départementale de la Police Nationale (DDPN) de Gaya, a interpellé, le 17 février 2025 aux environs de 19h, un individu présumé trafiquant international de drogue à haut risque, en lien avec des entreprises terroristes.

Arrestation majeure à Sabon Birni au Niger : un trafiquant de drogue opérant pour des groupes terroristes mis hors d’état de nuire

Selon les informations de la police, le suspect, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée, utilisait sa profession de piroguier comme couverture pour faciliter la traversée nocturne du fleuve Niger à des membres d’une secte terroriste dénommée « Lakourouwa ». Ce groupe, actif dans la région, est impliqué dans plusieurs attaques et trafics illicites.

Les investigations révèlent que le suspect serait un acteur clé du trafic international de drogues à haut risque, opérant dans la bande frontalière de Sabon Birni et ses environs. Il est également accusé d’avoir guidé les auteurs de l’attaque meurtrière contre le Poste de Police avancé de Tounouga, survenue le 15 septembre 2024 au Niger.

Des liens avec le trafic d’armes

De plus, les renseignements collectés par les forces de sécurité nigériennes indiquent que le mis en cause serait impliqué dans un trafic d’armes à feu entre deux pays frontaliers, en complicité avec des individus armés. Cette découverte souligne l’étendue des réseaux criminels qui exploitent les failles sécuritaires de la région pour alimenter des activités illégales et financer des groupes terroristes.

Face à cette menace persistante, la Direction Départementale de la Police Nationale (DDPN) de Gaya a lancé un appel à la population, l’exhortant à redoubler de vigilance et à renforcer sa collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

Cette arrestation marque une avancée significative dans la lutte contre la criminalité transnationale et le terrorisme dans cette zone frontalière sensible du Niger. Elle démontre également l’engagement des forces de l’ordre à démanteler les réseaux criminels qui menacent la sécurité de la région.