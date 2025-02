Le Nigeria et la Russie envisagent de renforcer leur partenariat dans le domaine de l’énergie nucléaire. C’est ce qu’a déclaré le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, lors d’une récente interview.

Le Nigeria et la Russie renforcent leur coopération dans le domaine nucléaire

Selon le ministre, les deux pays sont en discussion pour développer des projets communs dans le secteur nucléaire, notamment la construction de centrales nucléaires. Cette coopération pourrait permettre au Nigeria de diversifier son mix énergétique et de répondre à une demande croissante en électricité.

« Nous discutons des opportunités dans de nombreux domaines – dans l’énergie nucléaire, dans les mines, et nous discutons des investissements réalisés pendant l’ère soviétique qui doivent être poursuivis… Nous attendons la Russie et espérons qu’elle se concentrera davantage sur le Nigeria, et non sur les pays du Sahel (Burkina Faso, Niger et Mali qui se sont retirés de la CEDEAO) », a fait savoir le ministre des Affaires étrangères dans un entretien lors du sommet de l’Union africaine (UA).

Rosatom, acteur majeur de l’énergie nucléaire en Afrique

La Russie, représentée par son entreprise publique Rosatom, est déjà très active sur le continent africain. Rosatom mène des projets dans plus de 20 pays africains, notamment en Égypte où elle construit la première centrale nucléaire du continent.

Le Nigeria, avec sa population importante et ses besoins énergétiques croissants, représente un marché très attractif pour Rosatom. Une coopération renforcée entre les deux pays pourrait permettre au pays de Bola Tinubu de bénéficier de l’expertise russe en matière de nucléaire civil et de renforcer son autonomie énergétique.