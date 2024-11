Lors des négociations intergouvernementales annuelles, le ministère sénégalais de l’Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC) et la République fédérale d’Allemagne ont conclu un accord important.

Sénégal : l’Allemagne renforce son soutien au développement durable

L’Allemagne a annoncé un nouvel engagement financier de 147,47 millions d’euros (environ 96,7 milliards de FCFA) en faveur du Sénégal. En effet, ces fonds seront dédiés à la mise en œuvre de réformes structurelles telles que le renforcement de l’État de droit, la transparence et la bonne gouvernance.

Au-delà de ces axes prioritaires, les discussions ont également porté sur des sujets d’actualité tels que le développement économique, la formation professionnelle, la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique juste et le renforcement du secteur pharmaceutique.

Par ailleurs, ce nouvel accord témoigne de la solidité du partenariat entre le Sénégal et l’Allemagne et ouvre de nouvelles perspectives pour relever ensemble les défis du développement durable. Les deux pays réaffirment leur engagement à améliorer durablement les conditions de vie des populations sénégalaises et à favoriser la croissance économique du pays.