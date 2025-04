Condamnée à huit reprises, une mère de trois enfants retourne derrière les barreaux à Dakar. Malgré les supplications concernant la maladie de son fils, le tribunal n’a pas fait preuve de clémence. Récidiviste, elle a volé des téléphones portables et écope d’une nouvelle peine de prison ferme.

R. Diédhiou face à la justice à Dakar

R. Diédhiou, une femme au casier judiciaire chargé, a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Elle est accusée d’avoir volé un iPhone 11 Pro Max et un téléphone Techno dans une maison de la Médina. Devant le juge, elle a reconnu les faits sans détour, expliquant : « Je suis entrée, j’ai dit Assalamou Aleykoum, personne n’a répondu. J’ai vu les téléphones branchés au salon. Je les ai pris ».

La prévenue a ensuite revendu les appareils volés, l’iPhone à un marchand ambulant nommé Adama Dione, et le Techno à une personne non identifiée. Le procureur a souligné la récidive de R. Diédhiou, rappelant qu’elle avait déjà été condamnée à trois mois de prison avec sursis en février pour un vol similaire. « Il est clair qu’elle n’a pas tiré les leçons du passé », a-t-il déclaré, requérant une peine de deux ans de prison, dont un an ferme.

Adama Dione, le receleur de l’iPhone, a tenté de se défendre en affirmant qu’il ignorait l’origine frauduleuse du téléphone. Il a expliqué l’avoir acheté 25 000 francs CFA, pensant aider une femme en difficulté financière. « L’écran était cassé ; elle m’a dit qu’elle avait besoin d’argent en urgence », a-t-il plaidé. Cependant, le procureur a balayé ses arguments, soulignant les contradictions de l’accusé et le fait que l’appareil était en parfait état. Le tribunal a finalement condamné R. Diédhiou à un an de prison ferme et Adama Dione à deux mois ferme pour recel.

L’impact sur l’enfant malade

La condamnation de R. Diédhiou laisse son enfant malade, âgé d’un an, sans sa mère. L’enfant est désormais confié à la garde de voisins, dans l’attente du retour incertain de sa mère. Cette situation met en lumière les conséquences sociales de la récidive et les difficultés rencontrées par les familles dont un membre est incarcéré.