Au Tchad, le gouvernement a démenti, samedi 02 novembre 2024, les rumeurs persistantes selon lesquelles des groupes terroristes auraient infiltré le territoire national, notamment la capitale N’Djaména.

Tchad: le gouvernement nie toute présence de terroristes

Largement diffusées sur les réseaux sociaux, les allégations selon lesquelles des terroristes auraient infiltrés dans la capitale ont été qualifiées « d’infondées » et « fabriquées ». C’est du moins ce qu’on peut retenir de l’intervention du porte-parole du gouvernement, Abdraman Koullamalah, samedi 02 novembre 2024.

Dans un communiqué officiel, les autorités ont tenu à rassurer la population, que la situation sécuritaire est sous contrôle strict. D’après le gouvernement, les forces de défense et de sécurité, déployées de manière stratégique, poursuivent leurs opérations pour prévenir toute éventuelle menace, en particulier dans la région du Lac Tchad.

« Ces opérations, menées avec rigueur et détermination, visent à éradiquer toute velléité d’incursion terroriste sur notre territoire« , a expliqué Abdraman Koullamalah. Par ailleurs , le gouvernement appelle la population à la vigilance face à la désinformation et réitère son engagement à assurer la paix et la sécurité de tous les citoyens.