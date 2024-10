Au Tchad, les Boko Haram ont pris d’assaut une base militaire située sur l’île de Barkaram. Cette attaque meurtrière a coûté la vie à plus 40 soldats au front dans la région du Lac Tchad, dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 octobre.

Tchad : une attaque terroriste fait des victimes dans le rang de l’armée

Selon le communiqué de la présidence, au moins quarante soldats ont perdu la vie lors d’une opération tendu entre les forces de l’ordre et les terroristes. Daprès la même source, l’assaut, mené par le groupe nombreux et bien armé, a surpris la garnison de plus de 200 militaires.

Ainsi, les assaillants ont occupé la base pendant plusieurs heures, s’emparant d’un important butin en armes et en munitions avant de prendre la fuite.Face à cette grave menace, le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, s’est immédiatement rendu sur place et a lancé l’opération « Haskanite » pour traquer les responsables de cette attaque.

Par ailleurs, cette nouvelle attaque rappelle que la région du Lac Tchad reste une zone particulièrement instable, malgré les efforts des forces armées régionales pour neutraliser les groupes terroristes. Boko Haram, actif dans cette zone depuis plusieurs années, multiplie les attaques contre les civils et les forces de sécurité.