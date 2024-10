Face aux attaques terroristes qui ont coûté la vie à plusieurs soldats tchadiens dans la nuit du 26 au 27 octobre 2024, le gouvernement, dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno, a décrété un deuil national de trois jours.

Tchad: le gouvernement annonce deuil national

Cette décision a été officialisée par un décret présidentiel n°1327/PR/PM/2024, publié le lundi 28 octobre 2024. Selon le communiqué, le deuil national débutera le mardi 29 octobre à minuit et prendra fin le vendredi 1er novembre à minuit, et ce, sur l’ensemble du territoire tchadien.

Pendant cette période de recueillement, les drapeaux seront mis en berne et toutes les manifestations à caractère festif seront interdites. En revanche, les musiques religieuses et les prières seront autorisées dans les médias et les lieux de culte.

Pour le gouvernement, ce deuil national témoigne de la volonté du peuple tchadien de rendre hommage aux victimes de ces actes terroristes et de manifester sa solidarité avec leurs familles.